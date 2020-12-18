  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı
Aktüel

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:14:48 -
Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te büyük oranda uyuluyor.

Ülke genelinde 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlek noktalarda polis ekipleri denetim yaptı.

Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehirlerde belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve altyapı çalışması yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla y..
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar
Gündem

Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi aldı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay