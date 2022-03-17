Kahramanmaraş iftar ve imsak vakti 2022! Ramazan imsakiyesi, sahura ve iftara ne kadar kaldı?

Kahramanmaraş iftar vakitleri ve sahur imsak saatleri Diyanet İmsakiye 2022 ile belli oldu. Diyanet dini günler takvimine göre on bir ayın sultanı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü girecek. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi takvimi üzerinden bulundukları illerin iftar, sahur, imsak vakitlerini, akşam ezanı, sabah ezan saatlerini sorgulamaya başladı. Kahramanmaraş İmsakiye 'sinde ezan saatleri, imsak yani sahur vakitleri ve gün gün iftar saatleri bulunuyor.

Diyanet Kahramanmaraş Ramazan imsakiyesi 2022

Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sadece kazasını gerektirir. Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup, ayrıca bundan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunmak gerekir. Ramazan ayı günahların affı için bir fırsattır. Diğer günlerde tutulan oruç, kıymet itibariyle Ramazanda tutulan orucun yerini tutamaz.

Kusmakla oruç bozulur mu?

Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ”ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.

Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?

Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.