Kahramanmaraş depremini bilmişti... Uzman isimden Marmara depremi açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Yalova’nın Çınarcık açıklarında yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem özellikle İstanbul ve çevrelerinde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli yaptığı açıklamada, Gemlik Körfezi’nde yaşanan depremlerin Marmara Denizi içerisinde bulunan diğer fayları etkilemeyeceğini söyledi.

"Biz burada 6.4’e kadar bir deprem bekliyoruz"

İçelli, Gemlik ile Mekece arasında 6.5’lik bir depremin olabileceğini ifade ederek, “İnsanlar haklı olarak endişe duyuyor. Özellikle Marmara Bölgesinde çok endişe duyuyoruz. Öncelikle yakın zamanda Gemlik Körfezi’nde bir depremimiz olmuştu. Burası milattan sonra 985 ve 1863 yılında atım yapan bir fay. İznik Mekece hattından gelip Gemlik’ten çıkıp biraz daha Marmara’nın içine giren bir faydı. Burada 5.1’lik bir depremimiz oldu. Bu 5’lik depremin öncü olup olmadığı hakkında insanlar çok soru soruyor. Biz burada 6.4’e kadar bir deprem bekliyoruz. Çünkü 985 yılında burada yıllık kayma hızını hesapladığımızda 6.5, 7.0’lere varacak bir deprem olmuş. Bu deprem geçmişte olduysa gelecekte de aynı şekilde 6.4’lük depremin olma ihtimali çok yüksektir. Ama Gemlik Körfezi’nde ki fay Marmara’nın içerisinde ki diğer fayları tetiklemiş olamaz. Çünkü hepsi bir birine paralel gidiyorlar” dedi.

“Marmara’da kırılmayan 35 kilometrelik fayda 6.5’lik depremler olabilir”

Marmara’da kırılmayan 35 kilometrelik fayda 6.5’lik depremin olabileceğini söyleyen İçelli, “ Biliyorsunuz 1999 yılında Gölcük’te bir depremimiz oldu. Bu depremin ardından Güney kol dediğimiz Armutlu bloğu üzerine bir baskı oluştu. Bu gerilim aktarılması sonucunda biz burada bundan sonra depremleri özellikle Gemlik Körfezi kısmında bekleyeceğiz. Tabi 1999’da Gölcük’teki fay yırtıldı. O yüzden Kocaeli Yalova kısmında büyük bir deprem beklemeyeceğiz. Bizim yırtılmayan fayımız İstanbul’da 35 kilometrelik bir segment üzerinde. Yalova Çınarcık üzerinde olan 4’lük deprem İstanbul’daki 35 kilometrelik fayı tetiklemez. Yalova’nın ve Çınarcık’ın özellikle dikkatli olmasında fayda var. 6.0 ve 6.4’e varabilecek depremler burada yaşayabiliriz. Marmara Bölgesi’nde yerin altında bir kayma var. 10 kilometre aşağısında ve yukarısındaki depremlerin odak mekanizmalarına baktığımızda buradaki sürünme bariz bir şekilde görülüyor. Buradaki deprem sönümleniyor. Büyük deprem değil ortalama 5.5, 6.0 civarında bir depremler üretir. 7’lik bir deprem üretmez. Marmara’da kırılmayan 35 kilometrelik fayda 6.5’lik depremler olabilir” diye konuştu.

“Zemine göre temel, temele göre yapı yapılması gerekiyor”

Deprem için alınabilecek önlemlere değinen İçelli, zemine göre temel temele göre yapı yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “ Son günlerde bazı haberler dolaşıyor. Marmara Bölgesinde deprem olma ihtimali yüzde 47’ye çıktı diye. 2016 yılında yapılan bir çalışmadaki hesaplara göre Marmara Bölgesinde deprem olma ihtimalini yüzde 47 olacağını ortaya koydu. Ama diğer çalışmalarda da yüzde 29 görülüyor. Yüzde 47 dediğiniz de sanki her an yüzde 47’lik deprem olma riski varmış gibi düşünüyorsunuz ama Marmara’da böyle bir durum yok. Şöyle düşünelim her yıl yüzde 2 olma 7’lik bir deprem olma ihtimali olarak düşüneceğiz bunu. Ama burada 7’lik deprem enerjisi yok. Marmara çevresindeki vatandaşlarımız için ilk olarak depreme hazırlıklı olacağız. Öncelikle evlerimizde tatbikatlarımızı yapacağız. Kaçış yollarımızı belirlememiz gerek. Yalnız en önemlisi zemine göre temel, temele göre yapı yapılması gerekiyor. 6.5’lik deprem İstanbul’da yıkım yapar” şeklinde konuştu.