Kahramankazan'da şenlik zamanı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz’un katılımıyla gerçekleşen şenlikte minikler doyasıya eğlendi. Sahne gösterileri, çocuk oyunları ve yarışmalarla şenliğin tadını çıkaran minikler son olarak Başkan Oğuz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Palyaçolar eşliğinde yarışmalarda birçok hediye miniklere dağıtıldı.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi, Satıkadın Mahalle Kültür Evi, Alparslan Türkeş Kültür Evi ve Kahramankazan Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa hazırladığı şenlikte çocuklar, eğlence ve neşe dolu bir gün geçirdi. Birbirinden eğlenceli ve öğretici yarışmalarda çocuklar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Çuval ile koşmadan, yumurta taşıma yarışına kadar, masa tenisinden langırta kadar farklı pek çok yarışma düzenlendi. Şenlikler boyunca devam eden yarışmalarda renkli görüntüler kaydedildi. Minikler yüz boyama etkinliğiyle şenliğe renk kattı. Daha sonra sahneyi Mahalle Kültür Evleri bünyesinde kurulan ve ilk gösterilerine çıkan Seymen ekibi aldı. Seymen gösterisi misafirlerden ve izleyenlerden büyük beğeni topladı. Son olarak yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Ayrıca misafirlere patlamış mısır, pamuk şeker dağıtıldığı şenliğe çocuklar kadar büyüklerinde ilgisi oldukça yoğundu.

Şenliğe katılan Başkan Oğuz: “Belediye olarak çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırmak için bu sene de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğini düzenledik. Kültür evlerimizde 4 bin öğrencimize kurs veriyoruz. Yakında bir kültür evimizin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün bunları evlatlarımız için yapıyoruz. Tesislerimizin varlığı çocuklarımızın başarılarını getiriyor. Okullarımızdan, gençlik merkezlerimizden, kültür evlerimizden gelen talepleri yerine getiriyoruz. Kahramankazan Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızın temelinde çocuklarımız var. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır, yavrularımıza yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır. Gençlere ve geleceğe yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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