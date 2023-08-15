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Yerel Kahramankazan ‘İşte kardeşlik’ dedi 300 depremzedeye iş kapısı oldu
Yerel

Kahramankazan ‘İşte kardeşlik’ dedi 300 depremzedeye iş kapısı oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-15 11:17:00 -
Kahramankazan ‘İşte kardeşlik’ dedi 300 depremzedeye iş kapısı oldu

Asrın felaketi olarak adlandırılan büyük deprem sonrası gerçekleştirilen yardım faaliyetleri arasında yer alan “İşte Kardeşlik Projesi” Kahramankazan’a yerleşen depremzedelere umut oldu.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Türkiye’de ilk defa Kahramankazan tarafından hayata geçirilen ‘Evim Evindir projesi ile binlerce depremzede aile de Ankara’da misafir ediliyor. Proje kapsamında güvenli bir şekilde hayatlarına devam eden depremzedelere iş imkânı sunmak için bu kez “İşte Kardeşlik” projesi hayata geçirildi. Kahramankazan öncülüğünde hayata geçirilen proje Türkiye’de bir ilke imza attı.

İlk kez Kahramankazan Belediyesi’nin başlattığı ve ‘Evim Evindir’ diyerek tüm halkın kapılarını depremzedelere açtıkları yardım faaliyetinin Türkiye’ye örnek proje olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu anlatan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un “İşte Kardeşlik” çağrısı da büyük ses getirdi.

Misafir edilen 5 bin 400 depremzede için Kahramankazan’da iş imkânı sunan proje kapsamında www.istekardeslik.com sitesi kuruldu. İşte Kardeşlik diyerek destek vermek isteyen işverenler uygulama üzerinden depremzede vatandaşların iş bulmalarına katkıda bulundu ve 330 kişi işe yerleştirildi.

Millet olmak budur

Depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çabalar sarf ettiklerini anlatan Oğuz, “Biz kardeşlerimizin ne evsiz barksız ne de işsiz kalmasına müsaade edemezdik. Şu ana kadar elimizden ne geliyorsa yaptık şu andan sonra da Allah’ın izniyle yapmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın yanında olacağız. Millet olmak bunu gerektirir. Zor zamanlarda kenetlenmek, birbirimize destek olmak bizim ecdadımızdan en değerli miraslarımızdandır” dedi.
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