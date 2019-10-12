Kahraman Mehmetçik'in 12 yaşındaki çocukla diyaloğu duygulandırdı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli bir askerimizin 12 yaşındaki çocukla yaşadığı anıyı paylaştı.

Kahraman Mehmetçiğimiz, Suriye'nin Kuzeyi'nde yaşayan minik çocukla arasındaki diyaloğu Prof. Sofuoğlu'na şöyle anlattı:

"Kumanyamızın bir kısmını çocuğa verdim. Yemiyordu. Bu hali dikkatimi çekti. Oğlum gözümün önüne geldi. Yanına gidip adını sordum.

'Haydar Ali.' dedi.

Verdiklerimizi sevmez misin? dedim.

'Severim.' dedi.

O zaman neden yemiyorsun? dedim.

12 yaşındaki çocuk 12 sene düşünsem aklıma gelmez bir cevap verdi ki önce benim sonra da tüm timin gözlerinden yaşlar süzüldü.

'Siz Resulullah (SAV)'ın ordususunuz. Açlıktan ölüp Allah'ın huzuruna varsam çocuğum. Allah bana hesap sormaz ama sizin kumanyanızı yersem siz bir karış geri kalsanız bunun vebalini ödeyemem.'

Aldığım cevap karşısında ellerim titreyerek yanaklarını tuttum. Ye çocuk ye dedim.

Ye büyü ki sen de bu orduya nefer ol."