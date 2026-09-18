Kahraman babanın kurtarırken öldüğü minik çocuk da hayatını kaybetti

Türkiye’yi üzen olay, 22 Ağustos günü Muradiye ilçesi Balık Bendi mevkiinde meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Rıdvan Çetinkaya'nın 5 yaşındaki oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bendimahi Çayı'na düşmüştü. Evladının akıntıda sürüklendiğini gören baba, verdiği yoğun çabalar sonucunda oğlunu sudan çıkarırken kendisi ise akıntıya karşı koyamayarak gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu talihsiz babanın cansız bedenine ulaşılmıştı.

HASTANEDEN ACI HABER

Babasının büyük fedakarlığı ve çabası ile sudan çıkarılan ve ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmişti. Günlerdir yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.