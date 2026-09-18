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Gündem Kahraman babanın kurtarırken öldüğü minik çocuk da hayatını kaybetti
Gündem

Kahraman babanın kurtarırken öldüğü minik çocuk da hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kahraman babanın kurtarırken öldüğü minik çocuk da hayatını kaybetti

Van'ın Muradiye ilçesinde Bendimahi Çayı'na düşen 5 yaşındaki oğlunu hayatını ortaya koyarak kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kahraman baba Rıdvan Çetinkaya'nın ardından günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren oğlundan da acı haber geldi.

Türkiye’yi üzen olay, 22 Ağustos günü Muradiye ilçesi Balık Bendi mevkiinde meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Rıdvan Çetinkaya'nın 5 yaşındaki oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bendimahi Çayı'na düşmüştü. Evladının akıntıda sürüklendiğini gören baba, verdiği yoğun çabalar sonucunda oğlunu sudan çıkarırken kendisi ise akıntıya karşı koyamayarak gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu talihsiz babanın cansız bedenine ulaşılmıştı.

HASTANEDEN ACI HABER

Babasının büyük fedakarlığı ve çabası ile sudan çıkarılan ve ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmişti. Günlerdir yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

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