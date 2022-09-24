Kahpe Yunanistan yine ölüme itti! Ege’de facia: 4’ü çocuk 6 ölü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından batırıldığı öğrenildi.
Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan‘ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin Yunan sahil botları tarafından battığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4’ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
YUNAN SAHİL GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN BATIRILDI
Edinilen son dakika bilgisine göre kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından batırıldığı öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Ayvacık’ta yaşanan göçmen faciası ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmenlerden 15’i sağ kurtarıldı, 6’sının cansız bedenine ulaşıldı” denildi.