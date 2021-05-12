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Dünya Kahpe siyonistin vurduğu bina böyle yıkıldı!
Dünya

Kahpe siyonistin vurduğu bina böyle yıkıldı!

Katil İsrail akşam saatlerinde Gazze'ye hava operasyonu düzenledi. Alçakların bombardımanında isabet alan bina yerle bir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:16:00 -

Katil İsrail akşam saatlerinde Gazze'ye hava operasyonu düzenlemeye başladı. Kana doymayan Yahudiler, yine kadın, çocuk ayırt etmeden sivillere saldırdı

Henüz ölü ya da yaralı bilgisine ulaşılamadı!

El-Şuruk Kulesi de siyonistler tarafından vuruldu. Kahpe bombardımanında isabet alan yüksek bina yerle bir oldu. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı. Gözü dönmüş siyonistlerin saldırılarında; 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56 Filistinli Müslüman şehit olurken 335 kişi de yaralandı.

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