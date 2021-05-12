Kahpe siyonist yine başladı! Gazze bombardıman altında

Katil İsrail an itibari ile Gazze'ye hava operasyonu düzenlemeye başladı.. Kana doymayan Yahudiler, kadın, çocuk ayırt etmeden sivillere saldırıyor. Hava sakldırısnda 10 katlı olduğu öğrenilen bir bina daha vurldu. Bombardımanda yıkılan binada ölen ya da yaralananın olduğu bilinmiyor.

Gazze'deki El-Şuruk Kulesi de siyonistler tarafından hava saldırısında hedef alındı. Binanın tamamen yıkıldığı öğrenildi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.

Saldırı anı

Kahpeliklerini meşrulaştırmaya çalıştılar!

Katil İsrail'in basınıysa saldırılan binaya ilişkin haberinde, "Binaya vurmadan önce bina sakinleri uyarıldı. Saldırı öncesinde de patlayıcı özelliği olmayan füzeler yollandı." diyerek kahpeliklerini meşrulaştırmaya çalıştı. Gözü dönmüş siyonistlerin saldırılarında; 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56 Filistinli Müslüman şehit olurken 335 kişi de yaralandı.







