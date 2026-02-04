Kahire'de tarihi karşılama! Erdoğan ve Sisi "yeni dönem" için el sıkıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının en kritik dış politika hamlelerinden birini gerçekleştirerek resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye çıkarma yaptı. Riyad temaslarının ardından "TUR" uçağıyla Kahire Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer tarafından büyük bir nezaket ve resmi törenle bizzat karşılandı. Al-İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen törende iki ülkenin milli marşları yankılanırken, liderlerin samimi tavırları Ankara-Kahire hattında buzların tamamen eridiğinin ve stratejik bir ortaklığın başladığının en net mesajı oldu.