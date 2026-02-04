Kahire'de tarihi karşılama! Erdoğan ve Sisi "yeni dönem" için el sıkıştı

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının en kritik dış politika hamlelerinden birini gerçekleştirerek resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye çıkarma yaptı. Riyad temaslarının ardından "TUR" uçağıyla Kahire Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer tarafından büyük bir nezaket ve resmi törenle bizzat karşılandı. Al-İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen törende iki ülkenin milli marşları yankılanırken, liderlerin samimi tavırları Ankara-Kahire hattında buzların tamamen eridiğinin ve stratejik bir ortaklığın başladığının en net mesajı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde aracından inerken Sisi karşıladı.

Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

 

Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

