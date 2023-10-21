Kahire'de Gazze Barış Zirvesi başladı! İlk görüşme gerçekleşti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.

Zirvede ayrıca Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer alacak. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da zirvede bulunuyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi.

Zirvede konuşma yapan Ürdün Kralı Abdullah; "Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçudur" dedi.

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Zirvede açıklamalarda bulunan bir diğer isim Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas oldu. "Asla topraklarımızı terk etmeyeceğiz" diyen Abbas; İsrail hükümetine sesleniyoruz, ablukayı kaldırın ifadelerine yer verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, "Ciddi derecede insani yardımın Gazze'ye iletilmesi gerekiyor. Bu olayların politik taraflarını da düşünmemiz gerekiyor. Okullara, hastanelere, milyonlarca insanin barındığı yerlere saldırılmaması gerekiyor. Amacımız nettir; Gazze'deki çatışmaların durması ve insani yardımların ulaştırılması. Şu anda yoğun bir şekilde ateşkes çağrısında bulunmamız gerekiyor. Önemli bir şekilde işbirliğine ihtiyacımız var. Bu kabusun bir an önce sona ermesi gerekiyor." dedi.

AB Konsey Başkanı Charles Michel; "İsrail uluslararası hukuka aykırı davranıyor" dedi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır, Ürdün, Filistin ve ABD liderlerinin katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin Gazze'deki hastane bombalamasının ardından iptal olmasıyla Kahire'deki zirvenin önemi arttı.

Ancak "İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüme dayanan kapsamlı bir çözüme ilişkin tartışmaların acilen başlatılması" çağrısı ile gerçekleştirilen zirvenin çatışmaları sona erdirme noktasında nasıl bir sonuç doğuracağı belirsiz. Mısırlı yetkililer zirvenin çatışmalara yönelik uluslararası tutuma denge getirmeye katkı sağlayabileceği görüşünde.