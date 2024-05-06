Kahire'de ateşkes görüşmeleri sona erdi! Katil İsrail Refah'ta kanlı katliama hazırlanıyor

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası anlaşması için Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından, İsrail devlet televizyonu ve Ordu Radyosu, İsrail'in kara harekatı başlatmayı planladığı güneydeki Refah kentini tahliye etmeye başladığını aktardı.

Reuters haber ajansı da katil İsrail ordusunun Refah'ı tahliye edeceğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'ın tahliyesi için bir 'zaman çerçevesi koymayacakları' ve 'operasyonel değerlendirme yapılacağı' belirtildi. Ordu, Refah'ın tahliyesi kapsamında kentten 100 bin kişiyi tahliye etmelerinin gerekeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Reuters, İsrail'in tahliye emirlerinin iletildiği bazı ailelerin, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kentinin doğusundan ayrılmaya başladığını yazdı.

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