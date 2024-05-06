  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç'a şok sözler: Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun?

Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular

Dinsizliklerini ifşa ettiler! Salih Müslim'in eşinden hadsiz sözler: Öcalan peygamberlerin peygamberidir!

'Zina' suç sayılmazsa bunun önüne geçilemeyecek! Vicdanınız kurusun

NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile ilk insanlı uçuş için tarih verildi

Kassam Tugaylarından İsrail'e 'Rajum' şoku

Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız

Siyonist destekçisi ABD'den şaşırtan İsrail kararı! Sevkiyatları durdurdular

İstanbul'da heyecanlandıran doğal gaz müjdesi gedl!

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki başıboş köpek sayısı! Dehşete düşüren rakam açıklandı
Dünya Kahire'de ateşkes görüşmeleri sona erdi! Katil İsrail Refah'ta kanlı katliama hazırlanıyor
Dünya

Kahire'de ateşkes görüşmeleri sona erdi! Katil İsrail Refah'ta kanlı katliama hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:01:00 -
Kahire'de ateşkes görüşmeleri sona erdi! Katil İsrail Refah'ta kanlı katliama hazırlanıyor

Kahire'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin sona ermesinin ardından İsrail'in Refah kentinde Filistinlileri tahliye etmeye başladığı duyuruldu.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası anlaşması için Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından, İsrail devlet televizyonu ve Ordu Radyosu, İsrail'in kara harekatı başlatmayı planladığı güneydeki Refah kentini tahliye etmeye başladığını aktardı.

Reuters haber ajansı da katil İsrail ordusunun Refah'ı tahliye edeceğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'ın tahliyesi için bir 'zaman çerçevesi koymayacakları' ve 'operasyonel değerlendirme yapılacağı' belirtildi. Ordu, Refah'ın tahliyesi kapsamında kentten 100 bin kişiyi tahliye etmelerinin gerekeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Reuters, İsrail'in tahliye emirlerinin iletildiği bazı ailelerin, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kentinin doğusundan ayrılmaya başladığını yazdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23