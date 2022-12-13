Kağızman'da vatandaşın elektrik çilesi bitmiyor!

Kağızman ve Kağızman'a bağlı Çengilli, Akören, Taşbilek, Karaboncuk Köylerinde son günlerde artan elektrik kesintileri halkı çileden çıkartacak boyuta geldi. Gün içerisinde ve gece geç saatlerde gerçekleşen aşırı sık kesintiler vatandaşların işlerini ve hayatını olumsuz şekilde etkiliyor. Çalışanlar işlerinin aksamasından şikayetçi iken öğrenciler okullarda derslerin aksamasından ve gece geç saatlere kadar kesintinin olması sebebiyle ders çalışamamaktan şikayetçi.

Elektrik sağlayıcısı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye şikayetlerini ileten vatandaşlar uzun süredir kesintilerin devam ettiğini ve şikayetlerinin ciddiye alınmadığını iddia etti.

Çengilli Köyündeki çocuklar mağdur

Elektrik kesintileri öğrencilerin öğrenim hayatını da olumsuz etkiliyor. Okullarda jeneratör olmaması sebebiyle akıllı tahtalar çalışmıyor. Gece geç saatlerde de kesilen elektrikler öğrencilerin okul sonrası ev ödevi çalışmalarının da aksamasına sebep oluyor.

Kağızmanlı vatandaşlar yetkililerden bir an önce elektrik mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.