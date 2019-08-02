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Kağıtsporlu Tuğçe, Avrupa Şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Milli Judocu Tuğçe Beder, Ümitler kategorisinde elde ettiği birçok başarının ardından gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:29
Kağıtsporlu Tuğçe, Avrupa Şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Milli Judocu Tuğçe Beder, Ümitler kategorisinde elde ettiği birçok başarının ardından gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.


Almanya’nın başkentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Kupası’nda tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuğçe Beder başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi beyazlı sporcumuz Avrupa Kupasında altın madalya kazanarak milli marşımızı okutmayı başardı. Avrupa’nın en önemli genç judocularının katıldığı turnuvada Büyükşehir Kağıtsporlu Tuğçe Beder 48 kiloda mücadele etti. Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda Fransız Shirine Boukli ile altın madalya için mücadele verdi. Milli judocumuz Beder, rakibini ippon ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Tuğçe Beder, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, turnuvaya gelmeden önce çok çalıştığını belirterek, "Günde 3 antrenman yaptık. Sonunda altın madalyamı ülkeme kazandırdım. Bugün de çok yoruldum. İnşallah devamı da böyle gelecek" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:29
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