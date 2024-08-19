  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi

AK Parti'den Gazze'de TRT ekibine yapılan alçak saldırıya tepki: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır

Davutoğlu cevap ver! Gökçeada’da neler oluyor? Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması

Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!

Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı!

Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

Amatör ve sportif havacılar için hava kampüs uygulaması başlıyor

Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi
Yaşam Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Yaşam

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 02:18:00 -
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı ve koruması yaralanırken, şoförü ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobildeki Filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır.

Saldırıda A. K.’nın koruma görevlisi E. K.’ de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23