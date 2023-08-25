  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...

İstanbul depreminde Beylikdüzü, Ataşehir, Esenyurt..! Şükrü Ersoy'dan canlı yayında kritik uyarılar, iddiası ve o ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti

Hollanda yeni bir sorunla karşı karşıya! Karar alan mahkeme: İsrailli komutanlar, askerler ülkemizde yargılanamaz!

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

Herkes araba almak için Eylül ayını beklesin! Dikkat çeken indirim var: Fiyatını duyan şaka sandı, gerçek çıktı! Bakın kaç TL?

Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Fatih Tezcan tahliye edildi
Gündem Kağıthane'de polisimizi şehit eden Anucur Çetesi'nin kabarık suç dosyası ortaya çıktı!
Gündem

Kağıthane'de polisimizi şehit eden Anucur Çetesi'nin kabarık suç dosyası ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 23:59:00 - 2023-08-26 00:00:55
Kağıthane'de polisimizi şehit eden Anucur Çetesi'nin kabarık suç dosyası ortaya çıktı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar ortaya çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli (37) ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis Hakan Telli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu, A.Y.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis operasyonunda Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Anucur Çetesi üyelerinin farklı zamanlarda karıştığı suçlar ortaya çıktı.

Haliç Köprüsü’nde çatışma

Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi'nin Ocak ayında çatışmaya karıştığı ortaya çıktı. Haliç Köprüsü’nde meydana gelen olayda Doğukan K., karşı çeteden Cuma A.’nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucur Çetesi'nden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş Çetesi'nden Doğukan K. ise yaralanmıştı.

İETT otobüsü şoförüne saldırı

Kağıthane’de 2021 yılında meydana gelen olayda Sinan Anucur’un yol verme meselesi yüzünden İEET otobüsü şoförüne saldırdığı ve yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çatışmada Kur'an kursu hocasını öldürmüşler

Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında çıkan çatışmada, Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23