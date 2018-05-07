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Kağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü

Kağıthane'de park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı. Mikser bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:12
Kağıthane'de facianın eşiğinde dönüldü

Kaza, İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesinden bir sokakta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SG 2770 Pakalı beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa  girdi. Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinen kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarını sonrada aynı evin oturma odasının  duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin  duvarı yıkıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mahalleli  kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.   

Ev sahibi Emir Demirci'' Burada uzanıyordum, bir anda gümbürtü koptu. Yukarıdan herhalde kamyon geldi, 'freni patladı herhalde' dedi.Birden içeriye girince ben kendimi dışarıya attım. Polis falan çağırdık, yaralanan falan yok" dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:12
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