Kâğıthane Belediyesi trafikte kalış süresini kısaltmayı hedefliyor

Erdoğan Gül

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; ‘’Metro, Kolay Kâğıthane, Akıllı Otopark projeleri ve yol düzenleme hizmetleri sayesinde Kâğıthane’de trafikte kalış süreleri kısaldığı gibi konforlu bir ulaşım da sağlanacak. Projeler egzoz emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına faydalı olacak.’’ dedi.

Gayrettepe- Kâğıthane- Havalimanı Metro Hattı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Gayrettepe- Kâğıthane- İstanbul Havalimanı yönünde 37,5 kilometre uzunluğunda bir metro hattı inşa ediliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanan hat ile Kâğıthane’den Havalimanı’na yarım saat içinde ulaşılabilecek. Metro aynı zamanda sürücüsüz ve Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak.

Kâğıthane’de ulaşımı kolaylaştıran proje

Kâğıthane Belediyesi, ilçede ulaşımı daha kolay hale getirmek adına, toplu taşımanın bulunmadığı ara cadde ve yollarda mahalleleri birbirine bağlayan ücretsiz ring hatları oluşturdu. Her gün aynı zaman dilimlerinde mahallelerdeki belirli güzergahlardan ring araçlarına binen vatandaşlar artık belediye binası, kaymakamlık, hastaneler, kültür merkezleri, spor kompleksleri ve merkezi noktalarla, metro-metrobüs gibi ulaşım akslarına; kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Park yeri sorununa kalıcı çözüm

Araç yoğunluğunu hafifletmek, geniş kapasiteli park alanları oluşturmak ve sokak aralarına kurulan pazar yerlerini kapalı alanlara taşımak amacıyla Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye iki dev kapalı otopark birden kazandırılıyor. Otoparklar bu yıl hizmete girecek.

Gültepe, Ortabayır, Telsizler ve Harmantepe mahallelerini kapsayan kapalı otopark ve pazar yeri projesi; 440 araç kapasiteli olacak. Projede ayrıca açık ve kapalı spor merkezleri de yer alacak. Bir diğer otopark projesi de Hürriyet Mahallesi'nde açılıyor. Hürriyet Kapalı Otoparkı 210 araç kapasiteli olacak. Yeşil alan, katlı otopark ve kapalı pazar yerinden oluşacak proje, toplamda 10 bin m2'ye yakın bir alanı kapsıyor.

Yol ve kaldırımlar yenilendi

Trafikte güvenli sürüşü sağlamak, yaya trafiğinde konfor sunmak amacıyla Belediye tarafından yol ve kaldırımlar yenilendi. Ana cadde ve ara sokaklarda kalan yollar asfaltlanıp genişletilirken; kaldırımlar da parke taşıyla kaplanarak aynı şekilde genişletildi. Kâğıthane’de son 4 yıllık sürede 45 bin ton asfaltlama ve 450 bin metrekare parke kaplama çalışması yapıldı.