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Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını yarın açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı kim?

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:18
Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını yarın açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı kim?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin olacağı söyleniyor.Mevlüt Öztekin AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı ve mühendis olarak görev yapmakta. 

Kağıthane 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Fazlı Kılıç % 51.3

CHP adayı Serdar Kurşun % 29.6

MHP adayı Ali Derindağ % 7.7

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:18
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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