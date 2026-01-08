  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SDG açıklaması: Acilen Suriye’ye entegre edilmeli

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

“Arsız-donsuz” tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı
Dünya Kağıt üzerinde ateşkes, sahada vahşet: İsrail Lübnan’da anlaşmayı binlerce kez ihlal etti
Dünya

Kağıt üzerinde ateşkes, sahada vahşet: İsrail Lübnan’da anlaşmayı binlerce kez ihlal etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kağıt üzerinde ateşkes, sahada vahşet: İsrail Lübnan’da anlaşmayı binlerce kez ihlal etti

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak güneydeki yerleşim yerlerini bombalamaya ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hıyam beldesinde binaların mayınlarla havaya uçurulduğu saldırılar sonrası bölge halkı, "Bizi yaşatmayacaklar, her gün korku içinde uyanıyoruz" diyerek uluslararası sessizliğe isyan etti.

Lübnan’ın güneyinde barış umutları İsrail’in bitmek bilmeyen saldırılarıyla enkaz altında kaldı. 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Hıyam beldesi başta olmak üzere sınır hattındaki sivil binaları havaya uçurmayı sürdürüyor.  

Lübnanlılar, ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun sınırda devam eden saldırılarından tedirginlik duyuyor. Bölgede yaşayanlar, İsrail ordusunun bu saldırılarla halka "korku vermeyi" amaçladığını vurguluyor.

Süregelen İsrail saldırıların insani krizi derinleştirdiği Lübnan’ın güneyinde, Hıyam beldesinin batısındaki Bab es-Seniyye bölgesindekiler, 3 katlı bir binanın patlatıldığı yeni bir saldırıyla güne uyandı. Saldırıda çevredeki evler de zarar görürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İsrail’in son saldırıları nedeniyle beldenin büyük bölümünde yıkılmış evler ve moloz yığınları dikkati çekiyor.

Hıyam beldesindeki binaya yapılan bombalı saldırıyla ilgili olarak İsrailli veya Lübnanlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail medyasında bir süredir, Lübnan hükümeti ve ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma planını yerine getirmemesi durumunda İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerine karşı "büyük ölçekli bir saldırı" başlatma planını "tamamladığı" yönünde haberler yer alıyor.

Öte yandan İsrail ordusu ise Kasım 2024'ten bu yana neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor ve son saldırılarda ele geçirdiği güneydeki 5 tepeyi, on yıllardır işgal ettiği diğer bölgelere ek olarak işgal altında tutuyor.

“İSRAİL BOMBALAMALARI “KORUYU AMAÇLIYOR”

Hıyam beldesinde hedef alınan binaya komşu evin sahibi 80 yaşındaki Sattam Abdullah, İsrail güçlerinin son günlerde bölgede "korkutma amacıyla" çok sayıda ses bombası attığını söyledi.

“Ancak bir evi havaya uçurdular; bunun hava saldırısıyla mı yoksa yerleştirilen patlayıcılarla mı gerçekleştirildiğini bilmiyoruz, çünkü uyuyorduk." diyen Abdullah, komşu binayı vuran patlama sonucu evinin kapı ve pencerelerindeki camların kırıldığını kaydetti.

Abdullah, "İsrail güçleri kasabaya her an girip çıkıyor ve biz sürekli bombardıman altında bir trajedi yaşıyoruz." diye konuştu.

Saldırılarda dükkanları zarar gören Muhammed Abdullah (57) da İsrail güçlerinin "küçük araçlarla beldeye geldiğini; binanın içine mayın yerleştirip, patlattığını" söyledi.

Ayrıca patlama nedeniyle çevredeki bazı işyerlerinin de zarar gördüğünü ifade eden Abdullah, "İsrail güçlerinin hiçbir denetim olmadan beldeye girmesinden" duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Yaklaşık bir yıldır, İsrail'in güneydeki bölgelere tekrar tekrar düzenlediği saldırılar nedeniyle istikrarsız bir güvenlik ortamı altında yaşıyoruz." diyen Abdullah, birkaç gün önce patlatılan binanın yakınlarına ses bombaları atıldığını da aktardı.

Abdullah: "Yaşamamıza izin verecekler mi bilmiyoruz; şu ana kadar bizi rahatlatacak bir durum yok. Her gün sinir harbi içinde yaşıyoruz; neredeyse sürekli bir güvenlik olayı yaşanıyor. Özellikle sınırın hemen dibindeyiz ve İsrail’in halen işgali altında tuttuğu 5 noktadan biri olan Hamamis Tepesi’ne yakınız." diye konuştu.

Beldede yaşayan 50 yaşlarındaki Muhammed Sattam ise iki gün önce İsrail'e ait bir insansız hava aracının bina bekçisine doğru ses bombaları attığını ifade etti.

LÜBNAN’DA ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

Lübnan’da GKRY Anlaşması Krizi: Meclis Onayı Olmadan İmzalandı, Anayasa Çiğnendi!
Lübnan’da GKRY Anlaşması Krizi: Meclis Onayı Olmadan İmzalandı, Anayasa Çiğnendi!

Dünya

Lübnan’da GKRY Anlaşması Krizi: Meclis Onayı Olmadan İmzalandı, Anayasa Çiğnendi!

İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!
İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!

Dünya

İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!

Katil İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Katil İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Katil İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı vurdu! İsrail, İran’a saldırmaya hazırlanıyor
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı vurdu! İsrail, İran’a saldırmaya hazırlanıyor

Dünya

İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı vurdu! İsrail, İran’a saldırmaya hazırlanıyor

Lübnan devletini suçladı: Arkasında İsrail - ABD var
Lübnan devletini suçladı: Arkasında İsrail - ABD var

Gündem

Lübnan devletini suçladı: Arkasında İsrail - ABD var

Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!
Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!

Dünya

Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!

Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!
Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!

Dünya

Lübnan’da enerji devrimi: Mısır doğal gazı için imzalar atıldı!

İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!
İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!

Dünya

İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!

İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!
İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!

Dünya

İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!

{relation id:1970063 slug:'israilden-lubnana-yonelik-genis-capli-saldiri-plani-hazirligi'}

{relation id:1969989 slug:'lubnanda-gkry-anlasmasi-krizi-meclis-onayi-olmadan-imzalandi-anayasa-cignendi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!
Gündem

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

CHP’nin yatıp kalkıp istediği erken seçim için Abdulkadir Selvi tarih verdi. Selvi bugünkü yazısında erken seçim için 2027'yi işaret ederek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23