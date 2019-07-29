Kağıt topluyordu! Asansör boşluğuna düştü
İstanbul'un Kdıköy ilçesinde, kağıt toplamak için inşaata giren kişi asansör boşluğuna düştü.29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, kağıt toplamak için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kağıt toplamak için Kozyatağı Mahallesi Kaymakam Kemal Sokak'taki inşaata giren Suriye uyruklu bir kişi, asansör boşluğuna düştü.
Durumu fark eden inşaat işçileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ve inşaat işçilerinin yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan yaralı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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