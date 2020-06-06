Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, yeni normalleşme tedbirleri ile hizmet vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi 1 Haziran itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. İki merkezde korona virüs ile mücadelenin yeni döneminde aldığı tedbirlerle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler, ana giriş kapısında uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul edilirken, gezi alanında aynı anda Kağıt Müzesi’nde 100, Bilim Merkezi’nde ise 90 kişi bulunabiliyor. Tüm alanlar düzenli dezenfekte edilirken, ana giriş, galeriler, salonlar ve sergileme alanlarında uyarı levhaları ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Maskesiz girişlere izin verilmezken, alanlarda yer alan oturma grupları ve banklar sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmiş durumda. Ana giriş kapısı, salonlar, galeriler ve sergileme alanlarında dezenfektan dispanserleri yer alırken, yine alınan tedbirler doğrultusunda Bilim Kafe ve mescitlerin bu süreçte ziyaretçilerin kullanımına kapalı olacağı belirtildi.