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Kağıda dayalı iş modeli bitiyor

TÜRMOB ileE-GÜVEN, dijitalleşme sürecinde kağıda dayalı iş modellerinin azaltılması amacıyla iş birliğine gitti.

29 Mart 2019 Cuma 12:23
Kağıda dayalı iş modeli bitiyor

TÜRMOB ileE-GÜVEN, dijitalleşme sürecinde kağıda dayalı iş modellerinin azaltılması amacıyla iş birliğine gitti.



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında TÜRMOB çatısı altında bulunan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler işlemlerini TÜRMOB e-imza ile gerçekleştirecek.



“E-imza ile masraflar ve zaman kayıpları azalıyor”


Teknolojinin ekonomiye, topluma ve bireylere sağladığı faydanın her geçen gün arttığını vurgulayan E-GÜVEN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, iş birliğine ilişkin “Dijital dönüşümün merkezinde yer alan e-imza, kurumlar ve dijital dünya arasında köprü görevi görüyor. E-imza, ıslak imzanın kullanımı sırasında yaşanan zaman kayıplarını ve giderleri azaltıyor. Ayrıca işlemlerin verimli, güvenli, kolay ve hızlı yapılabilmesini mümkün kılıyor. TÜRMOB ile yaptığımız fayda odaklı iş birliğinin üye üretkenliğini artıracağını düşünüyoruz. Bu iş birliğini ülkemizde e-imza kullanımının yaygınlaşması kapsamında önemli bir gelişme olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



"2020’de tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak”


Tüm işlemlerin dijital ortama aktarıldığı bir süreçten geçildiğine dikkat çeken TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan ise iş birliği hakkında “Teknolojik gelişmeleri benimseyerek, mesleki hizmetlerinde kullanan muhasebeci ve mali müşavirler teknolojide gelişimin öncülüğünü yapmaktalar. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejisine göre, 2020 yılında tüm kurum ve kuruluşlar, iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapacaklar. Biz de bu iş birliği ile teknolojiye uyumumuzu geliştirerek hizmet verimliliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. E-GÜVEN ile yaptığımız iş birliği ile üye meslektaşlarımızın hizmet sunumlarını ve iş yapış yöntemlerini kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve aynı zamanda daha güvenilir hizmet sunmalarını sağlayarak zamandan tasarruf etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:23
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