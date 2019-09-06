0553 313 94 23

Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

06 Eylül 2019 Cuma 15:58
Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:58
  1. Canan Kaftancıoğlu
  2. dava
  3. karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu
    1. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    2. Türkiye şehitlerini anıyor
    3. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    4. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    5. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    6. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    7. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    8. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    9. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    10. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    11. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    12. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    13. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    14. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    15. Dunford'dan Suriye açıklaması
    16. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    17. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    18. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    19. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    20. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    21. Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    22. Eşi tarafından tehdit edildiği iddia..
    23. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
    24. Müteahhitler okul yapımına yöneldi
    25. Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma..
    26. Merkel'den Çin'de ticaret müzakereleri..
    27. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    28. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’den..
    29. Galatasaray'dan flaş Martin Linnes..
    30. Bolu’da kaçak silah imalathanesine..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim