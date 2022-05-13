Kaftancıoğlu’nun, ölmüş bir anneye küfüründen utanmayan siyasetçiler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun denetimli serbestlikten faydalanıp hapse girmeyeceğini, buna rağmen muhaliflerin vaveyla kopardığını söyledi. Karahasanoğlu, muhafazakar kesimden kimi siyasetçilerin, Kaftancıoğlu'nun avukatlığına soyunmasını da eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezaların bir kısmının onanması ile ilgili önce şu tespiti yapalım..

Çıkardıkları vaveylaya bakmayın..

Küfür ettiği için mahkumiyet kararı alan ve bu kararı kesinleşen o kadın, cezaevine girmeyecek..

AK Parti iktidarından önce çıkarılan kanunlardaki maddelere aykırı davrandığı için ceza aldı ama.. (Kamu görevlisine hakaret te, Türk devletini tahkir de, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu da, AK Parti iktidara gelmeden çok daha eski yıllarda ceza kanununda olan maddelerdir.)

AK Parti iktidarının çıkardığı denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlanarak, cezaevine girmeyecek..

Nasıl bir çelişkiler yumağı değil mi?

Medyada oluşturulan algıya bakarsanız, sanırsınız ki Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütürken, bir savcı aniden kendisine dava açmış..

Uyduruk iddialar eşliğinde ceza verilmiş!

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