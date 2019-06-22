0553 313 94 23

Kaftancıoğlu'nun açıklaması sonrası gözler oraya çevrildi! 23 Haziran'da Oy ve Ötesi Grubu'na dikkat

Sayımlarda usülsüzlük yapılması sebebi ile 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimlere ilişkin konuşan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları pes dedirtti. "Her aşamasını bizzat takip ettiğim bu süreçte tek bir oyun dahi peşini bırakmayacak şekilde sandık çevresinde önlemlerimizi aldık." diyen Kaftancıoğlu, akıllara FETÖ ile PKK destekli oy ve ötesi grubunu getirdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
Kaftancıoğlu'nun açıklaması sonrası gözler oraya çevrildi! 23 Haziran'da Oy ve Ötesi Grubu'na dikkat

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Yüksek Seçim Kurulu'nun 'sayımlarda usulsüzlük yapılması' sebebi ile tekrarına karar verdiği İstanbul seçimleri öncesinde açıklama yapan CHP'li İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Her aşamasını bizzat takip ettiğim bu süreçte tek bir oyun dahi peşini bırakmayacak şekilde sandık çevresinde önlemlerimizi aldık." dedi.

Güvenliği kiminle sağlayacaklar?

200 bin kişi ile 23 Haziran'a hazır olduklarını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin, İstanbulluların tercihlerini sonuna kadar koruyacağız” dedi.

31 Mart'ta usulsüzlük yapan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun bu açıklamaları akıllara 'oy ve ötesi' adlı grubu getirdi.

Kim bu oy ve ötesi?

Oy ve ötesi grubu 2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemci olarak yer aldı. Tüm bu seçimlerin tamamında 'oylar çalındı' diyen grup, ilk defa 31 Mart'ta sessiz kaldı.

Oy ve ötesi adlı grup, 31 Mart'tan sonra sessizliğini ilk kez Ramazan Bayramı'nda bozdu. Grup açıklamasında, "Bayram seyran demiyoruz, şeffaf ve hukuka uygun bir seçim için harıl harıl çalışıyoruz! Şeker tadında bir bayram diliyor, seni de müşahit olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her seçim öncesinde 'oylar çalındı' diyen Oy ve Ötesi’nin 23 Haziran seçimlerinin sonucuna göre ya sessiz kalması ya da yine 'oylar çalındı' demesi bekleniyor. Bu arada dikkat çeken bir diğer nokta ise Oy ve Ötesi oluşumuna PKK ve FETÖ hesaplarının tam destek verdiğinin istihbarat raporları'nda belirtilmesi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. CHP
  3. İstanbul seçimleri
  4. Oy ve Ötesi grubu
  5. oy hırsızlığı
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
    1. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    2. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    3. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    4. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    5. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    6. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    7. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    8. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    9. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    10. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    11. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    12. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    13. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    14. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    15. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    16. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    17. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    18. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    19. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    20. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    21. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    22. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    23. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    24. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    25. Vezirhan’da çevre düzenleme çalışmaları
    26. ABD’de bir kamyon motosiklet grubuyla..
    27. Yedikleri peynir aynı aileden 6 kişiyi..
    28. Kur’an Kursları yararına kermes
    29. Seçim öncesi İstanbul'da bomba..
    30. Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!