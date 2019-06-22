Kaftancıoğlu'nun açıklaması sonrası gözler oraya çevrildi! 23 Haziran'da Oy ve Ötesi Grubu'na dikkat

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yüksek Seçim Kurulu'nun 'sayımlarda usulsüzlük yapılması' sebebi ile tekrarına karar verdiği İstanbul seçimleri öncesinde açıklama yapan CHP'li İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Her aşamasını bizzat takip ettiğim bu süreçte tek bir oyun dahi peşini bırakmayacak şekilde sandık çevresinde önlemlerimizi aldık." dedi.

Güvenliği kiminle sağlayacaklar?

200 bin kişi ile 23 Haziran'a hazır olduklarını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin, İstanbulluların tercihlerini sonuna kadar koruyacağız” dedi.

31 Mart'ta usulsüzlük yapan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun bu açıklamaları akıllara 'oy ve ötesi' adlı grubu getirdi.

Kim bu oy ve ötesi?

Oy ve ötesi grubu 2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemci olarak yer aldı. Tüm bu seçimlerin tamamında 'oylar çalındı' diyen grup, ilk defa 31 Mart'ta sessiz kaldı.

Oy ve ötesi adlı grup, 31 Mart'tan sonra sessizliğini ilk kez Ramazan Bayramı'nda bozdu. Grup açıklamasında, "Bayram seyran demiyoruz, şeffaf ve hukuka uygun bir seçim için harıl harıl çalışıyoruz! Şeker tadında bir bayram diliyor, seni de müşahit olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her seçim öncesinde 'oylar çalındı' diyen Oy ve Ötesi’nin 23 Haziran seçimlerinin sonucuna göre ya sessiz kalması ya da yine 'oylar çalındı' demesi bekleniyor. Bu arada dikkat çeken bir diğer nokta ise Oy ve Ötesi oluşumuna PKK ve FETÖ hesaplarının tam destek verdiğinin istihbarat raporları'nda belirtilmesi.