Kaftancıoğlu'ndan Sakine Cansız savunması

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın ölümünü daha önceki ifadeleriyle insanlığın kaybı olarak değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında yine terörist seviciliği yaptı. "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir" diyen Kaftancıoğlu, "Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Babala TV yayınında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliği yaptı.

Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve Paris'te öldürülen Sakine Cansız hakkında daha evvel 'devrimci kadın' ifadelerini kullanan ve ölümünü insanlığın kaybı olarak değerlendiren Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu Sakine Cansız için insanlık kaybı olduğunu söylemişti

CHP'li Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Cansız'ın ölümü ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

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"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."