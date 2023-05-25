  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaftancıoğlu'ndan Sakine Cansız savunması
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan Sakine Cansız savunması

Yeniakit Publisher
2023-05-25 02:29:00 -

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın ölümünü daha önceki ifadeleriyle insanlığın kaybı olarak değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendini aklamaya çalıştı.

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın ölümünü daha önceki ifadeleriyle insanlığın kaybı olarak değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında yine terörist seviciliği yaptı. "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir" diyen Kaftancıoğlu, "Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Babala TV yayınında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliği yaptı.

Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve Paris'te öldürülen Sakine Cansız hakkında daha evvel 'devrimci kadın' ifadelerini kullanan ve ölümünü insanlığın kaybı olarak değerlendiren Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu Sakine Cansız için insanlık kaybı olduğunu söylemişti

CHP'li Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Cansız'ın ölümü ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."

Kaftancıoğlu mahkemede neler demiş neler! O hakimin yerinde olsaydım…
Kaftancıoğlu mahkemede neler demiş neler! O hakimin yerinde olsaydım…

Siyaset

Kaftancıoğlu mahkemede neler demiş neler! O hakimin yerinde olsaydım…

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'
'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Siyaset

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler
Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler

Gündem

Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler

'Kaftancıoğlu'nu MİT Müsteşarı yapacak adama oy moy yok'
'Kaftancıoğlu'nu MİT Müsteşarı yapacak adama oy moy yok'

Gündem

'Kaftancıoğlu'nu MİT Müsteşarı yapacak adama oy moy yok'

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Siyaset

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama
Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama

Siyaset

Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü
Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Gündem

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!
Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!

Siyaset

Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23