Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na olay gönderme

11 Temmuz'da yapılan CHP ilçe başkanları ile yapılan toplantıda da gergin bir ortam yaşandı.

Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz'ın "Yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazanırdık" demesi üzerine salonda gerginlik çıktı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı.

"Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salondan ayrıldı.

'Katlanarak artacağız'

Canan Kaftancıoğlu medyada çokça konuşulan bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum.

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Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette… Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm:(

Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz.

Biz kadınlardan söylemesi :)"

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasında neler yaşandı

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti. Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile katıldığı etkinliklerde soğuk tavırlarıyla dikkat çekmişti.