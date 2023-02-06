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Gündem Kaftancıoğlu’dan İBB’de ‘talan’ itirafı
Gündem

Kaftancıoğlu’dan İBB’de ‘talan’ itirafı

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve sözde milliyetçi İyi Parti’nin desteğiyle CHP’nin eline geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki talan düzeni devam ederken, bir itiraf da Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:00:00 -
Kaftancıoğlu’dan İBB’de ‘talan’ itirafı

HABER MERKEZİ

CHP’nin düşük İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, dün Bakırköy’de düzenlenen ‘Üye Katılım Töreni’nde şok bir itirafta bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen törende konuşan Kaftancıoğlu, programın A’dan Z’ye tüm masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını itiraf etti. Kaftancıoğlu skandal itirafında “Ve bu törenin A’dan Z’ye bütün imkânlarının sağlanması konusunda katkı sunan İBB ve emek veren arkadaşlarımıza başkanımız şahsında teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu’nun açıklaması, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesinin CHP eliyle nasıl har vurup harman savrulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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