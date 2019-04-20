Kaftancıoğlu eş başkan mı? Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli oldu!

Ankara yeniakit.com.tr

YSK yapılan itirazları değerlendirip karar vermeden İlçe Seçim Kurulu tarafından Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmiş, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise mazbata kutlamasını “Gezi Parkı’na da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun” şeklinde attığı tweetle yapmıştı. Önceki gün de Ekrem İmamoğlu 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu olan Selahattin Demirtaş’ı “Gerçekten de barışçıl, evrensel değerleri öne çıkaran bir dili vardı” sözleriyle övmüştü.

İstanbul’u birlikte yöneteceklerinin fotoğrafı

İstanbul ve Ankara’da Millet İttifakı’nı destekleyeceklerini ve bunun ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş tarafından görünmezlikten gelinebileceğini açıkça ortaya koyan HDP’nin kadrolaşma ile ilgili hedefe doğru ilerlediğini söyleyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Belediye Başkanı olan bir şahsiyetin artık tüm siyasi partilere eşit mesafede durması gerekir. O makam, şehrin insanlarına hizmet makamıdır. Bu fotoğraf, İstanbul’u birlikte yöneteceklerinin fotoğrafıdır. Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli olur. Meclis kürsüsüne CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yan yana çıkması, işi nerelere taşıyacağının işaretidir.” dedi.

İstanbul ve Ankara militan dolacak

yeniakit.com.tr’ya konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, HDP’nin seçim öncesi İstanbul ve Ankara konusunda CHP’ye mesajını verdiğini hatırlatarak, “İstanbul ve Ankara için kaçınılmaz bir durum var. Militanlar dolacak.” diye konuştu.

Kaftancıoğlu’nu yanına oturtan İmamoğlu değil!

“Mazbatasını alıp göreve başlayan belediye başkanının yapması gereken şey, sorumlu olduğu hinterlantta yaşayan insanlara götürülecek hizmetleri değerlendirmektir. Ama S-400 konusuna girdiler. Gerçek anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bile olamamışken S-400’ü değerlendirmek sana mı düşer?” diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat şunları söyledi:

“Canan Kaftancıoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun yanında eş başkan gibi oturmasının altında bir güç var. Ekrem İmamoğlu tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir gücün esiri durumunda. Kaftancıoğlu’nun oraya oturtulması ile ilgili iradenin Ekrem İmamoğlu’nda olduğuna inanmıyorum. Canan Kaftancıoğlu’nun geldiği yer, İBB’de alınacak kararlarda hayli etkili olacaktır. Aynı şekilde verilerin kopyalanması kararının da Ekrem İmamoğlu’na ait bir karar olarak görmüyorum. Canan Kaftancıoğlu’nu kamuoyu nasıl tanıyor? İsmi, dağ kadrosuyla ve militan ruhuyla anılan biri.”