0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kaftancıoğlu eş başkan mı? Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli oldu!

İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan mazbata verilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye meclis kürsüsüne CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte oturması “eşbaşkan” eleştirilerine neden oldu. Kaftancıoğlu’nun eşbaşkan gibi Ekrem İmamoğlu’nun yanına oturması, “Belediyenin kimler tarafından yönetileceğinin ve Türkiye’nin nelere şahit olacağının açık işareti” olarak görülüyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:20
Kaftancıoğlu eş başkan mı? Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli oldu!

 Ankara  yeniakit.com.tr 

YSK yapılan itirazları değerlendirip karar vermeden İlçe Seçim Kurulu tarafından Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmiş, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise mazbata kutlamasını “Gezi Parkı’na da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun” şeklinde attığı tweetle yapmıştı. Önceki gün de Ekrem İmamoğlu 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu olan Selahattin Demirtaş’ı “Gerçekten de barışçıl, evrensel değerleri öne çıkaran bir dili vardı” sözleriyle övmüştü.

İstanbul’u birlikte yöneteceklerinin fotoğrafı

İstanbul ve Ankara’da Millet İttifakı’nı destekleyeceklerini ve bunun ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş tarafından görünmezlikten gelinebileceğini açıkça ortaya koyan HDP’nin kadrolaşma ile ilgili hedefe doğru ilerlediğini söyleyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Belediye Başkanı olan bir şahsiyetin artık tüm siyasi partilere eşit mesafede durması gerekir. O makam, şehrin insanlarına hizmet makamıdır. Bu fotoğraf, İstanbul’u birlikte yöneteceklerinin fotoğrafıdır. Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli olur. Meclis kürsüsüne CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yan yana çıkması, işi nerelere taşıyacağının işaretidir.” dedi.

İstanbul ve Ankara militan dolacak

yeniakit.com.tr’ya konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, HDP’nin seçim öncesi İstanbul ve Ankara konusunda CHP’ye mesajını verdiğini hatırlatarak, “İstanbul ve Ankara için kaçınılmaz bir durum var. Militanlar dolacak.” diye konuştu.

Kaftancıoğlu’nu yanına oturtan İmamoğlu değil!

“Mazbatasını alıp göreve başlayan belediye başkanının yapması gereken şey, sorumlu olduğu hinterlantta yaşayan insanlara götürülecek hizmetleri değerlendirmektir. Ama S-400 konusuna girdiler. Gerçek anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bile olamamışken S-400’ü değerlendirmek sana mı düşer?” diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat şunları söyledi:

Canan Kaftancıoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun yanında eş başkan gibi oturmasının altında bir güç var. Ekrem İmamoğlu tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir gücün esiri durumunda. Kaftancıoğlu’nun oraya oturtulması ile ilgili iradenin Ekrem İmamoğlu’nda olduğuna inanmıyorum. Canan Kaftancıoğlu’nun geldiği yer, İBB’de alınacak kararlarda hayli etkili olacaktır. Aynı şekilde verilerin kopyalanması kararının da Ekrem İmamoğlu’na ait bir karar olarak görmüyorum. Canan Kaftancıoğlu’nu kamuoyu nasıl tanıyor? İsmi, dağ kadrosuyla ve militan ruhuyla anılan biri.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:20
  1. Ankara
  2. YSK
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
  6. CHP

YORUM YAZ

  • DavudiDavudi21 dk önce
    Müsade edilmemeli
  • Ali FarrahAli Farrah22 dk önce
    Ticani teroristlerin mamasi kesilince havlamaya baslamislardan
  • Kibar Kibar 27 dk önce
    Validen yetkili Akp il başkanlarından iyidir
  • S.C.S.C.41 dk önce
    Dağda ölmeyen pkk belediyelerde keyf patlatacak chp eliyle.
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Olsun nolucak. Reizi seçerkende Bakan koltuğunda damadın olacağını ve ekonomininde dibe vuracağını biliyormuyduk ki?
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Olsun nolucak. Reizi seçerkende Bakan koltuğunda damadın olacağını ve ekonomininde dibe vuracağını biliyormuyduk ki?
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Olsun nolucak. Reizi seçerkende Bakan koltuğunda damadın olacağını ve ekonomininde dibe vuracağını biliyormuyduk ki?
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Olsun nolucak. Reizi seçerkende Bakan koltuğunda damadın olacağını ve ekonomininde dibe vuracağını biliyormuyduk ki?
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Olsun nolucak. Reizi seçerkende Bakan koltuğunda damadın olacağını ve ekonomininde dibe vuracağını biliyormuyduk ki?
  • fikretfikret49 dk önce
    duydumki karamollaoğlu gidiyormuş neden dersen kullanma tarihi bitmişabbas yolcuymuşbu chp her seferinde kendine bir can simidi buluyor bak kral gibi başkan kral olmaya kral ama yeteneği az kıtkral ki bir eş başkan yanına koymuşlar onada istediklerini bu kralın eliyle yaptırıp kullanma tarihi geldiğinde yolcu etmesini bilirler nede olsa muhafazakar bir ailenin oğlu kullanmaya musaid davul başkanın boynunda tokmak eş başkanın elinde güzel cümbüş var
  • CHP HDP BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU CHP HDP BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU 51 dk önce
    Bunu heryerde belirtin tüm sağcılar her yere yazsın bu adam hdp Chp nin adayı olarak seçildi iyi (proje partisi) sadece araçtı makaryos heykeli diker artık saraçhane ye
  • receprecep1 sa önce
    Dilipak gibi empati kurun, adil olun. Yanlarında hdp yok ki. Hem bilge graltemelkızmasın? chp ve hdp ye laf yok.
  • ......1 sa önce
    Eş domuz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kuşadası’nda 2 kilometre uzunluğunda turizm korteji
  1. Kuşadası’nda 2 kilometre uzunluğunda..
  2. Siirt’te 7 yavru köpeği ölüme terk..
  3. Ardahan’da kaçak sigara operasyonu
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla..
  5. Soylu'dan şehit ailesine taziye telefonu
  6. Milli boksörlerden 7 madalya
  7. Düzce’deki kazada yaralanan sürücü..
  8. Stuttgart, Markus Weinzierl'in..
  9. Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
  10. TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta eleme..
  11. Tamer Tuna: Çok büyük bedel ödüyoruz
  12. Van'da korkutan deprem
  13. Görüşme sona erdi! Erdoğan İl..
  14. Maçın ardından
  15. Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem
  16. Londra’da gözaltına alınan iklim..
  17. Ronaldo'lu Juventus şampiyon oldu!
  18. Hafif ticari araç otobüs durağına daldı
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti..
  20. Muğla'da toplu arı ölümleri
  21. Modern tıp çaresiz kalıyor! Geleneksel..
  22. "Afganistan'daki eğitim..
  23. Terör devletine şok! Üst düzey..
  24. "Çiçeklerin Dili" söyleşisinde çiçek..
  25. Kenevir için büyük adım! Resmen kuruldu
  26. Kayserispor'dan hakem tepkisi
  27. Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
  28. 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve..
  29. Maçın ardından
  30. Kaftancıoğlu eş başkan mı?..
Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!

Günün Karikatürü

20 Nisan 2019
Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!