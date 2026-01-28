  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi 28 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Ocak 2020: Ahmet Vanlıoğlu'nun vefatı (Vaiz, Müftü) Petro'den Trump'a Maduro resti! Esir devlet başkanı ülkesine dönsün Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak! Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi! İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesinde! ABD, İran ile müzakerelerde esneklik gösteriyor iddiası Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek" Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor
Dünya Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü
Dünya

Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü

Güney Kafkasya’da otuz yıllık jeopolitik tıkanıklık, demir yollarından gelen vagon sesleriyle aşılıyor. Ermenistan, Rusya’dan ithal ettiği bitüm ve sıvı gazı ilk kez Gürcistan yerine Azerbaycan üzerinden demir yoluyla taşımaya hazırlanıyor. Bu adım, hem lojistik maliyetleri düşürüyor hem de Güney Kafkasya’da otuz yıldır kapalı kalan ekonomik ve siyasi hatlarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Güney Kafkasya’da otuz yıllık jeopolitik tıkanıklık, demir yollarından gelen vagon sesleriyle aşılıyor. Ermenistan, Rusya’dan ithal ettiği bitüm ve sıvı gazı ilk kez Gürcistan yerine Azerbaycan üzerinden demir yoluyla taşımaya hazırlanıyor. Bu adım, hem lojistik maliyetleri düşürüyor hem de Güney Kafkasya’da otuz yıldır kapalı kalan ekonomik ve siyasi hatlarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan’ın yaptığı açıklama, bölge siyasetinde bir "kara kuğu" tesiri getirdi. Ermenistan, ihtiyaç duyduğu stratejik enerji ürünlerini artık doğrudan Azerbaycan toprakları üzerinden geçecek trenlerle temin edecek.

 

Lojistik Devrim: Rus Gazı, Azerbaycan Yoluyla Ermenistan’da

Ermenistan’ın yol inşaatları için hayati önemdeki bitüm ve sanayide kullanılan sıvı gaz (LPG), geleneksel olarak Rusya’dan ithal ediliyor. Ancak bugüne kadar bu sevkiyatlar, Gürcistan’ın engebeli ve zaman zaman siyasi/iklimsel nedenlerle kapanan yollarına muhtaçtı.

 

Yeni mutabakatla birlikte:

Maliyetler Düşüyor: Azerbaycan hattı, lojistik maliyetlerde %20 ile %30 arasında bir tasarruf potansiyeli sunuyor.

Zaman Kazanılıyor: Gürcistan’daki tır kuyrukları ve liman yoğunluğu baypas edilerek, raylı sistemin hızı devreye giriyor.

"Barış Kavşağı" Kağıt Üzerinden Sahaya İniyor
Bu gelişme, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın uzun süredir savunduğu "Barış Kavşağı" projesinin ilk somut çıktısı olarak görülüyor. Azerbaycan’ın kendi topraklarını Ermenistan’a giden enerji ürünlerine açması, Bakü’nün de bölgesel entegrasyona ve "kazan-kazan" modeline olan güvenini tescilliyor.

Azerbaycan, Ermenistan ekonomisinin bir nevi 'vanasını' elinde tutmayı kabul ederken; Ermenistan da güvenliğini ve ekonomisini komşusuyla entegre etme riskini alıyor. Bu, karşılıklı bağımlılık üzerinden kalıcı barışın inşasıdır.

 

Ermeni İşçiler İçin Yeni Bir Dönem

Bakan Papoyan, Ermeni iş insanlarının bu imkandan hemen yararlanabileceğini duyurdu. Bu durum, özellikle Ermenistan’daki inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için yeni bir rekabet alanı açacak. Ucuz hammadde, Ermenistan’ın yerel üretim maliyetlerini aşağı çekerek bölgesel pazardaki elini güçlendirebilir.

Azerbaycan'a para akacak!
Azerbaycan'a para akacak!

Ekonomi

Azerbaycan'a para akacak!

Azerbaycan Erbil’e Açılıyor: Başkonsolosluk Kararı
Azerbaycan Erbil’e Açılıyor: Başkonsolosluk Kararı

Dünya

Azerbaycan Erbil’e Açılıyor: Başkonsolosluk Kararı

Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak
Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak

Dünya

Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23