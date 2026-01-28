Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü

Güney Kafkasya’da otuz yıllık jeopolitik tıkanıklık, demir yollarından gelen vagon sesleriyle aşılıyor. Ermenistan, Rusya’dan ithal ettiği bitüm ve sıvı gazı ilk kez Gürcistan yerine Azerbaycan üzerinden demir yoluyla taşımaya hazırlanıyor. Bu adım, hem lojistik maliyetleri düşürüyor hem de Güney Kafkasya’da otuz yıldır kapalı kalan ekonomik ve siyasi hatlarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan’ın yaptığı açıklama, bölge siyasetinde bir "kara kuğu" tesiri getirdi. Ermenistan, ihtiyaç duyduğu stratejik enerji ürünlerini artık doğrudan Azerbaycan toprakları üzerinden geçecek trenlerle temin edecek.

Lojistik Devrim: Rus Gazı, Azerbaycan Yoluyla Ermenistan’da

Ermenistan’ın yol inşaatları için hayati önemdeki bitüm ve sanayide kullanılan sıvı gaz (LPG), geleneksel olarak Rusya’dan ithal ediliyor. Ancak bugüne kadar bu sevkiyatlar, Gürcistan’ın engebeli ve zaman zaman siyasi/iklimsel nedenlerle kapanan yollarına muhtaçtı.

Yeni mutabakatla birlikte:

Maliyetler Düşüyor: Azerbaycan hattı, lojistik maliyetlerde %20 ile %30 arasında bir tasarruf potansiyeli sunuyor.

Zaman Kazanılıyor: Gürcistan’daki tır kuyrukları ve liman yoğunluğu baypas edilerek, raylı sistemin hızı devreye giriyor.

"Barış Kavşağı" Kağıt Üzerinden Sahaya İniyor

Bu gelişme, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın uzun süredir savunduğu "Barış Kavşağı" projesinin ilk somut çıktısı olarak görülüyor. Azerbaycan’ın kendi topraklarını Ermenistan’a giden enerji ürünlerine açması, Bakü’nün de bölgesel entegrasyona ve "kazan-kazan" modeline olan güvenini tescilliyor.

Azerbaycan, Ermenistan ekonomisinin bir nevi 'vanasını' elinde tutmayı kabul ederken; Ermenistan da güvenliğini ve ekonomisini komşusuyla entegre etme riskini alıyor. Bu, karşılıklı bağımlılık üzerinden kalıcı barışın inşasıdır.

Ermeni İşçiler İçin Yeni Bir Dönem

Bakan Papoyan, Ermeni iş insanlarının bu imkandan hemen yararlanabileceğini duyurdu. Bu durum, özellikle Ermenistan’daki inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için yeni bir rekabet alanı açacak. Ucuz hammadde, Ermenistan’ın yerel üretim maliyetlerini aşağı çekerek bölgesel pazardaki elini güçlendirebilir.