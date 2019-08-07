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Kafkas kültürünü bale ile anlattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen, 17.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:22
Kafkas kültürünü bale ile anlattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen, 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında dünyanın en popüler dans topluluğu Gürcistan Sukhisvili Ulusal Balesi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde sahne aldı.


İki gün arka arkaya Bodrum da sahne alan Dünya çapında ünlü topluluğun, muhteşem gösterisi büyük bir ilgi ile izlendi. Kafkas kültürünün tanıtan 60 dansçı ile 10 müzisyenden oluşan topluluk 2 bölümden oluşan gösterilerinde iki saat sahnede kaldılar.


1945 yılından bu yana performanslarını dünyanın en prestijli sahnelerinde, 90’dan fazla ülkede, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştıran Gürcistan Sukhisivili Ulusal Balesi La Scala’daki performansında seyirciler tarafından on dört kez sahneye çağrılarak bir rekora da imza attıkları biliniyor.


Gösteriyi, sanatçı yönetmen Semih Sergen, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski enerji Bakanı Şinasi Altıner, eski Turizm Bakanı müsteşarı Eşref Erdem’in de aralarında yer aldığı yaklaşık bin iki yüz kişi izledi.


17. Bodrum Uluslararası Bale Festivali’nde 10 Ağustos tarihinde Dünyada opera, bale ve tiyatro oyunlarına konu olan Romeo ve Jüliet’in aşkları bu defa ülkemizin ödüllü koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın librettosu ve özgün koreografileriyle İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:22
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