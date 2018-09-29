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Kafesin içindekileri gören jandarma şoke oldu! Binlerce kuşu...

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından şüpheli görülerek durdurulan kamyonette,yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen aralarında kakarikiden, ispinoza,muhabbet kuşundan, Hint bülbülüne kadan çok sayıda özel cins kuş bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
Kafesin içindekileri gören jandarma şoke oldu! Binlerce kuşu...

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Paşaköy köyünde U.K idaresindeki kamyoneti durdurdu.

Araçta, bin 523 muhabbet kuşu, 150 kanarya, 588 sultan papağanı, 20 minyatür kumru, 30 Hint bülbülü, 80 cennet papağanı, 30 kakariki kuşu, 15 ispinoz olduğu tespit edildi. Kuşların bazılarının havasızlıktan telef olduğu belirtildi.

Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi.

Olayla ilgili sürücü U.K ile F.Y gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
  1. Edirne
  2. Kaçak kuş
  3. Muhabbet kuşu
  4. kanarya
  5. Kumru
  6. Hint Bülbülü
  7. cennet papağanı
  8. Kakariki kuşu
  9. İspinoz
  10. Kaçak kuş operasyonu

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