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Yaşam Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?
Yaşam

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, Ocak ayının ortalarına gelinirken en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2021 yılının ilk kabine toplantısı sonrası koronavirüs kısıtlamaları hakkında detaylar netleşti. Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:28:00 -
Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman normale döneceği de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında karar alınmıştı.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.

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