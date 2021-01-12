Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman normale döneceği de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında karar alınmıştı.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.