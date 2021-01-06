Kafeler, restoranlar ve lokantalar bu ay açılacak mı?

Kasım ayı itibariyle, yüksek koronavirüs vaka artışı nedeniyle yalnızca dışarıya paket servis yapmak veya gel-al hizmeti vermek üzere geçici süreliğine kapatılan kafeler, restoranlar ve lokantaların açılacağı tarihine ilişkin Bakanlık'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri söylentileri ortaya atıldı. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların Ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmadı.