  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kafeler, restoranlar ve lokantalar bu ay açılacak mı?
Gündem

Kafeler, restoranlar ve lokantalar bu ay açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke çapında kafeler, restoranlar ve lokantalar yalnızca paket servis hizmeti vermek üzere kapatılmıştı. Vaka ve hasta sayısında yaşanan düşüş sonrası, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak sorusu merak edilmeye başlandı. Peki kafeler, restoranlar ve lokantalar bu ay açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:49:00 -
Kafeler, restoranlar ve lokantalar bu ay açılacak mı?

Kasım ayı itibariyle, yüksek koronavirüs vaka artışı nedeniyle yalnızca dışarıya paket servis yapmak veya gel-al hizmeti vermek üzere geçici süreliğine kapatılan kafeler, restoranlar ve lokantaların açılacağı tarihine ilişkin Bakanlık'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri söylentileri ortaya atıldı. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların Ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu
Gündem

Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesine 'rektör' atanması bahanesiyle çıkan olaylar bahane edilerek polis teşkilatı hedef tahtasına oturtulurken Kuruluş Osm..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay