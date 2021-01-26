Korona yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Salgının sona ermesi konusunda en büyük adım hiç kuşkusuz aşılar. Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak’tan itibaren ülkemizde algına karşı aşı uygulanmaya başladı. Alınana tedbirler sayesinde vakalarda önemli düşüşler yaşanıyor. Milyonlarca kişi kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler restoranlar ne zaman açılıyor? 1 Şubat’ta kafeler açılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Ayrıca pek çok işletme kapalı durumda. Kafeler, restoranlar, lokantalar ise yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Kafelerin, lokantaların ne zaman açılacağı ise henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada vakalar azaldıkça kademeli olarak kısıtlamaların kalkacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

Kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz açıklanmadı.