Koronavirüs salgınında vakaların düşmesi için tam kapanma süreci uygulanmaya başladı. Tam kapanmada sağlık, gıda, lojistik gibi alanlar dışında tüm işletmeler kapalı. Vatandaşlar ise kapanmanın ardından hızla normalleşmenin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Peki, kafeler açılacak mı?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kuaförler 17 Mayıs’ta açılır mı?

Hürriyet’te yer alan habere göre; 17 Mayıs’tan itibaren aşamalı normalleşme başlayacak. Öncelikle yüz yüze eğitime ilişkin adımlar atılacak. Ardından kuaför, avukatlık büroları ve küçük esnaf açılacak. Bu aşamadan sonra sıra kafe ve restoranlara gelecek. Kafe ve restoranların üçüncü aşamada masa sınırlamasıyla açılacağı ileri sürüldü.