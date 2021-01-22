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Yaşam Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?
Yaşam

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Restoranlar açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle kafeler, restoranlar, lokantalar yalnızca paket servis yapabiliyor. Esnaf dükkanlarını ne zaman açabileceklerini araştırıyor. Peki, kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoranlar açılıyor mu son durum

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:12:00 -
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Alınan kararlar vaka tablosuna olumlu anlamda yansımaya başladı. Vaka, ağır hasta sayısı azalmaya başladıkça vatanadaşlar tedbirlerin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. Peki, kafeler ne zaman açılır? 

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

11 Ocak 2021'de gerçekleştirilen yılın ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça bazı kararların kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade etmişti. Esnaf bu açıklamanın ardından kısıtlamaların ne zaman kalkacağını beklemeye başladı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

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