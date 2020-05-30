Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar kapatıldı. Haftalardır kapalı olan kafe, restoran, kahvehane gibi mekanların ne zaman açılacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklama ile mekanların ne zaman açılacağını belirtti.

Kafeler ne zaman açılıyor? | Kahvehanelerin açılacağı tarih

Restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi, yüzme havuzları koronavirüs salgını sebebiyle uzunca süredir kapalı. Bu mekanların açılacağı tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek” dedi.