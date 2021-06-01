Kafeler açıldı mı? Kafeler restoranlar saat kaça kadar açık?
Kafe açılış kapanış saatleri | Merakla beklenen normalleşme takvimi 31 Mayıs Pazartesi günü açıklandı. Normalleşme takvimine göre kafeler, restoran, lokantaların çalışma saatleri ve müşteri kabul kapasitesi belirlendi. Peki, kafeler ne zaman açılacak? Kafe çalışma saatleri | Restoranlar müşteri alacak mı?
Koronavirüs salgının sebebiyle uzun aylardır müşteri kabul etmeyen yeme-içme işletmelerine müjde geldi. Peki, kafeler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?
Kafeler açıldı mı? Kafeler restoranlar saat kaça kadar açık?
Yeme içme mekanları 1 Haziran’dan itibaren müşteri kabul etmeye başlayacak. Konu hakkında normalleşme genelgesinde şu ifadeler yer aldı:
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.