Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı Çanakkale’de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.

Çanakkale’de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak’ta bir kafenin bahçesinde oturan iki gence, geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan bir kişi yere düştü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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