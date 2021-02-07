Kafe restoran desteği ne zaman başlıyor? Kafe restoranlara destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız." demişti. Binlerce kafe ve restoranlara destek ödemeleri yapılıyor. Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta ve kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 'ciro kaybı desteği' tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Kovid-19 salgını dolayısıyla verilecek 'ciro kaybı desteğine' ilişkin karar dün yürürlüğe girdi.Karara göre işletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Kafe restoran desteği ne zaman başlıyor?

Bir defada ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla geçen yılki ciroların 2019'dakine göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek. Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla geçen yılki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranlara destek ödemelerine ilişkin olarak şunları söylemişti: