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Dünya Kafayı Türk berberlere taktı! Bu da İngilizlerin Ümit Özdağ'ı
Dünya

Kafayı Türk berberlere taktı! Bu da İngilizlerin Ümit Özdağ'ı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 16:47:11 - 2024-05-29 16:47:10
Kafayı Türk berberlere taktı! Bu da İngilizlerin Ümit Özdağ'ı

Türkiye’de Suriyelilere karşı faşist tutumlarıyla bilinen Ümit Özdağ’ın İngiliz versiyonu olan İngiltere Reform UK Partisi lideri Richart Tice, Türk berberlerinin İngiltere’ye zarar verdiği iddiasıyla kapatılması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Reform UK partisi lideri Richard Tice, ülkede yaşayan Türk berberlerle ilgili bir çağrı yaptı.

Buna göre Tice, İngiltere'de çalışan Türk berberlere baskı kurulmasını istedi.

Sosyal medya platformu X'te Türk berberlerle ilgili suçlamalarda bulunan Tice, Türklere ait bu dükkanların "para aklayan uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığını" iddia etti.

Aşırı sağcı İngiliz politikacı kafayı Türk berberlere taktı

Türk berber dükkanlarıyla ilgili art arda tweet paylaşan Tice, "Polis ve yerel yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Bilmiyorlar ve yetersizler ya da biliyorlar ve yolsuzluğa bulaşmışlar... ya da sadece korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili akıl almaz iddialarını sürdüren Tice, Türk berber dükkanlarının İngiltere'deki ortama zarar verdiğini öne sürdü.
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İngiltere'ye zarar veriyorlar: Nakit çalıştıkları için vergi kaçırıyorlar

Ayrıca Türk berberlerin sadece nakit para kabul ederek vergi kaçırdığını ve para akladığını da iddia edildi.

Tice'ın açıklamalarına Türk berberler tepki gösterirken Reform UK partisinin ırkçı söylemleri sadece bununla sınırlı değildi.

Reform UK partisinin onursal başkanı Nigel Farage, daha önce Müslüman gençlerin Britanya değerlerinden nefret ettiği yönünde bir açıklama yapmış ve tepki toplamıştı.

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Yorumlar

Kara

Haber doğruysa, ordaki berberler bu zata dava açmalı, kişi iddiasını ispatla mükelleftir.

HER IKISI DE INGILIZLERIN MENFAATINE CALISAN FASIST! ulan umit irkciligi bari PATRONUN emperyalistlere karsi yap

......SIYONIST KA.HPE DUSMANLARA KARSIBYAP HADI MAÇAN YIYORSA:)
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