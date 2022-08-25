Kafayı çekti vatandaşı öldürdü

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li belediyelerde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Daha önce milyonluk vurgunlarla, salgına dönüşen yolsuzluklarla, adrese teslim ballı ihalelerle ve yandaş kadrolaşma skandalıyla gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi, şimdi de alkollü şoför rezaletiyle çalkalanıyor.

Kiralık araçlar sarhoşların emrinde

Dürüst, ilkeli ve belgeli yayıncılık anlayışını şiar edinen Akit, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan ve sonu gelmeyen rezaletleri deşifre etmeye devam ediyor. 2019 yılında gerçekleşen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunuyla gündeme gelen Beşiktaş Belediyesi, şu aralar tüm enerjisini alkollü şoför skandalını örtmeye harcıyor. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı D. Ender Topçuoğlu’nun makam şoförlüğünü yapan Ünal Çakmak’ın, belediyeye hizmet etmesi için kiralanan aracı alkollü olarak kullandığı ve boş yolda kazaya karışarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Direksiyona sarhoş geçti vatandaşı biçti

11 Ağustos 2022’de, sabah saat 06:45’te, İstanbul Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi, Kocataş Yolu Sokak üzerinde Topçuoğlu’nun şoförü Ünal Çakmak’ın, Bilginay Temizlik İşleri şirketine kayıtlı 34 CPN 785 plakalı kiralık araçla trafiğe sarhoş çıkarak karşıdan gelen 06 AC 5477 plakalı araca çarparak, otomobil sürücüsü Cihan Gül adlı vatandaşın ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu, kaza sonrası yapılan muayenede de 0.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

CHP’li yöneticiler kazayı perdeledi

Konuyla ilgili ulaştığımız ve uzun süredir olayı perdeleyerek basına sızmasını engelleyen belediye yetkilerinin ilk tepkisi, “Siz nerden duydunuz?” olurken, Başkan Yardımcısı Topçuoğlu’nun toplantıda olduğuna iddia ederek numaramızı bırakmamızı istedi. Akabinde, Beşiktaş Belediyesi’nde çalıştığını söyleyen Bülent Karakaş adlı şahıs ise gazetemizi arayarak, “Ben doğma büyüme Ortaköylüyüm. Çocukluğum sokaklarda, mokaklarda, hapishanelerde geçmiş anladın mı? İstiyorsan seninle yüz yüze gelelim konuşalım” diyerek, utanmadan muhabirimizi tehdit etti.

Şoföre yönelik herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığını sorduğumuz Karakaş adlı belediye çalışanı, “Daha bir şey çıkmadı. Yarın bir gün belli olacak. Yaptırım olur. Biz yabancı değiliz. Dediğim gibi biz dostuz. Ben ne dersem bana inanabilirsin!” ifadelerini kullandı.

Akit’in ulaştığı Bilginay Temizlik İşleri şirketi yetkilileri ise, 34 CPN 785 plakalı aracın kendilerinin olduğu ve CHP’li Beşiktaş Belediyesine kiraladığını doğrularken, bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı kaza hakkında konuşmaktan çekindi.