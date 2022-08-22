Kafayı çekip kamera karşısına mı geçti? CHP'li İmamoğlu'ndan ilginç tavırlar!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilginç tavırları sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu geçtiğimiz ocak ayında mağdur etmiş, bir balık restoranında yakalanmıştı.
Orada rakı eşliğinde balık yediği adisyon görüntülerinden ortaya çıkan İmamoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz gün bir etkinlik çıkışı eşi Dilek İmamoğlu ile kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ilginç tavırlarıyla dikkat çekti.
Kendisine yöneltilen sorulara kahkahayla yanıt veren ve konuşmasında aksaklık yaşayan İmamoğlu'nun alkollü olduğu iddia edildi.