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Kültür - Sanat Kafası kesilmiş 17 iskelet bulundu! Roma mezarlığında vahşetin izleri
Kültür - Sanat

Kafası kesilmiş 17 iskelet bulundu! Roma mezarlığında vahşetin izleri

Londra'nın kuzeyindeki Cambridgeshire'da keşfedilen Roma mezarlığında kafası kesik 17 iskelet bulundu. Araştırmacıların iskeletlere dair verdiği bilgiler, Roma İmparatorluğu'nun vahşetini gün yüzüne çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 19:55:00 -
Kafası kesilmiş 17 iskelet bulundu! Roma mezarlığında vahşetin izleri

Birleşik Krallık'taki Roma mezarlıklarında kafası kesilmiş 17 insan iskeleti bulan arkeologlar, Roma İmparatorluğu'nun Britanya'daki hakimiyetinin zayıfladığı bir döneme ışık tuttu.

Romalılar ölüm cezası verdi

Roma İmparatorluğu, Britanya topraklarının bazı kısımlarını 400 yıl boyunca milattan sonra 410'a kadar yönetti. Ancak üçüncü yüzyılın sonlarında bölgedeki hakimiyeti zayıfladı. 

Araştırmacılar, Romalıların bölgede kontrolü sağlamak için ölüm cezasına sarıldığını kaydetti. Zira cezası ölüm olan suçların sayısının bu dönemde 14'ten 60'a yükseltildiği ifade edildi.

Kafası kesik iskeletler bulundu

Arkeologlar 2001-2010 arasında yapılan kazılarda Londra'nın kuzeyindeki Cambridgeshire'da bir çiftliğin yanında üç küçük Roma mezarlığı keşfetti. Buradaki kalıntıları inceleyen araştırma ekibi, geçen ay hakemli bilim dergisi Britannia'da yayımlanan makalede, 52 iskeletten 17'sinin kafasının kesik olduğunu yazdı. Bu sayının, diğer Roma mezarlıklarına göre "son derece yüksek" olduğu açıklandı.

Kazıları yöneten arkeolog Isabel Lisboa, Cambridgeshire'daki mezarlıklara gömülen kişilerin kafasının yüksek ihtimalle suçlarından dolayı kesildiğini söyledi.
Araştırmada yer almayan arkeolog Chris Gosden, idam nedenleri arasında şiddet uygulama, cinayet işleme, hırsızlık yapma ve dine saygısızlık gibi suçlar olabileceğini söyledi ve şöyle bir ek yaptı:

"Roma devletine karşı herhangi bir ayaklanma belirtisinin üstesinden de son derece vahşice gelinirdi."

'Canlıyken kafaları kesilmiş'

Lisboa, yapılan analizler doğrultusunda bu kişilerin canlıyken kafalarının kesildiği sonucuna vardıklarını söyledi. Bulgular, kafa kesmenin ağır bir bıçakla arkadan tek darbeyle yapıldığını gösterdi.

Öte yandan 13 iskeletin yüzüstü gömüldüğü kaydedildi. Araştırmacılar bunun nedeninin suç veya ailenin ölen kişiden utanması olabileceğini söyledi.

 

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