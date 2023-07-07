  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kafalar karıştı... Siyasi yasaklı Canan Hanım'a İstanbul Valiliği sahip çıktı
Gündem

Kafalar karıştı... Siyasi yasaklı Canan Hanım'a İstanbul Valiliği sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-07 08:23:00 -
Kafalar karıştı... Siyasi yasaklı Canan Hanım'a İstanbul Valiliği sahip çıktı

Hakkında beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası bulunan Canan Kaftancıoğlu, göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşılan fotoğraflarla birlikte “İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu; İl Yöneticilerimiz ile birlikte göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti” ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTI

Aynı ziyaret Valilik Twitter hesabından da "CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu" denilerek paylaşılınca dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül ayında ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugün, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamış siyasi yasak getirilmişti.

Siyasi yasağı olan Kaftancıoğlu’nu İstanbul Valisi Davut Gül’ün misafir olarak kabul etmesi ise tartışma yarattı.

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'
'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Siyaset

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

'Kaftancıoğlu'nu MİT Müsteşarı yapacak adama oy moy yok'
'Kaftancıoğlu'nu MİT Müsteşarı yapacak adama oy moy yok'

Gündem

'Kaftancıoğlu'nu MİT Müsteşarı yapacak adama oy moy yok'

Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama
Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama

Siyaset

Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama

CHP işler kızıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
CHP işler kızıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma

Siyaset

CHP işler kızıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma

Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi
Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi

Siyaset

Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alperen

Dün katil dediklerini Cumhurbaşkanı gülücüklerle rahatlıkla kabul ediyor da vali bir partinin kendi iline bağlı il başkanını niye kabul etmesin..Senin sayfaların rezil artistlerin magazin haberlerine yer veriyor, her şeyiyle,açık saçıklığıyla, süsüyle püsüyle tam bir modern iktisatçı(!) olan Hatice Kolçak'a yer veriyor da, vali niye bu kadına yer vermesin..Tam provakatörsünüz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23