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Kafa kafaya çarpıştılar! Araç ikiye bölündü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünürken, kazada 4 kişi de yaralandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:38
Kafa kafaya çarpıştılar! Araç ikiye bölündü

Denizli’de kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri ikiye bölündü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Antalya karayolu Çameli kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil ile Ozan G. idaresindeki 20 AAL 270 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden 20 E 1952 plakalı otomobil ikiye bölündü. Kazada araç sürücüleri ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:38
  1. Denizli-Antalya karayolu
  2. jandarma
  3. sağlık ekipleri
  4. itfaiye

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