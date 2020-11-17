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Teknoloji KAEÜ’nün milli yazılımı uzaktan eğitimde gurur kaynağı oldu
Teknoloji

KAEÜ’nün milli yazılımı uzaktan eğitimde gurur kaynağı oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) eğitim yönetim sistemi, Kovid-19 salgını sürecinde uygulanan uzaktan eğitimdeki başarısı ile örnek oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:03:00 -
KAEÜ’nün milli yazılımı uzaktan eğitimde gurur kaynağı oldu

KAEÜ’nün, eğitimde kalite güvencesi için 2016 yılında başlattığı ve Eğitim Fakültesinde pilot olarak uyguladığı Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP), salgın sürecinde yazılım eklemesi yapılarak eğitim portalına dönüştürüldü. Proje hakkında bilgi veren KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Öğrenci İşleri Dairesi’nde örgün eğitimde yürüttükleri sistemi anlaşmalı oldukları şirketin sanal alemine aktarınca üniversitenin uzaktan eğitime hazır hale geldiğini vurguladı. Karakaya, şöyle devam etti: “Eğitimin bütün girdisi ve çıktısını kendi server envanterimizde kaydedip depoladığımız yerli ve milli bir sistemimiz var. Bununla hem öğrencimizin bilişsel değişimini ölçebiliyoruz hem uzaktan eğitimle öğrencimize erişebiliyoruz. Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı, yerli ve milli bir yazılım olması, bilgi güvenliğini sağlaması ve eğitimde kalite güvencesini de sağlamasıyla ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistemdir.” “Portalımızı isteyen üniversitemize kurulumu, eğitim öğretim süreçleri ve bilgilendirmeleri ile bir yıl süreyle ücretsiz kullandırma kararı aldık” diyen Karakaya, “Bu sistemimiz yerli ve milli olarak bütün üniversitelerimizin kullanımına açıktır” ifadelerini kullandı.

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